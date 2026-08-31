Москва31 авгВести.Два человека погибли и два пострадали в ДТП с "Камазом" и легковушкой в Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля. Еще двоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь

говорится в публикации

Жертвами аварии стали мужчины.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД (ст. 264 УК РФ). Ход расследования контролирует Люберецкая городская прокуратура.

Ранее сообщалось лишь об одном погибшем и одном пострадавшем.