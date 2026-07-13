Водитель грузовика погиб при столкновении с тепловозом в Набережных Челнах

В Набережных Челнах столкнулись тепловоз и грузовик, водитель автомобиля погиб Водитель грузовика погиб при столкновении с тепловозом в Набережных Челнах

Москва13 июл Вести.В Набережных Челнах на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и маневровый тепловоз. В результате мужчина, находившийся в кабине фуры, получил смертельные травмы. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

ДТП произошло днем 13 июля, в понедельник, на улице Моторной.

Произошло столкновение грузового автомобиля с маневровым тепловозом. Водитель автомобиля погиб говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, по факту организована проверка. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.