В Татарстане работницу склада насмерть зажало между стеллажами и штабелером

Работницу насмерть зажало на логистическом складе в Набережных Челнах В Татарстане работницу склада насмерть зажало между стеллажами и штабелером

Москва16 июн Вести.А Набережных Челнах работница склада получила смертельные травмы в результате несчастного случая на производстве. Как сообщает прокуратура Татарстана, женщину зажало между стеллажами и штабелером.

Трагедия произошла утром 16 июня, во вторник, в одном из логистических центров.

На территории склада произошло зажатие оператора логистических работ, 1962 года рождения, между стеллажами и штабелером. В результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью говорится в Telegram-канале ведомства

По факту организована проверка в части соблюдения инструкций по технике безопасности на производстве и правил охраны труда.