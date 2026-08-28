Москва28 авгВести.На автодороге Челябинск – Новосибирск произошло смертельное ДТП, в котором автомобиль врезался в трактор. Один человек погиб, двое пострадали, сообщает ГАИ Омской области.
Авария произошла вечером 27 августа. Водитель Toyota не рассчитал расстояние до впереди ехавшего трактора с телегой и врезался в него.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир обратились за медицинской помощью. Еще один пассажир-женщина скончалась на месте ДТПнаписано в канале ГАИ
Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.