Женщина погибла в Омской области в аварии автомобиля с трактором

В Омской области произошло ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими Женщина погибла в Омской области в аварии автомобиля с трактором

Москва28 авг Вести.На автодороге Челябинск – Новосибирск произошло смертельное ДТП, в котором автомобиль врезался в трактор. Один человек погиб, двое пострадали, сообщает ГАИ Омской области.

Авария произошла вечером 27 августа. Водитель Toyota не рассчитал расстояние до впереди ехавшего трактора с телегой и врезался в него.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир обратились за медицинской помощью. Еще один пассажир-женщина скончалась на месте ДТП написано в канале ГАИ

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.