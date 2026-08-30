В Самарской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области В Самарской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП

Москва30 авг Вести.В Самарской области автомобиль выехал с трассы и перевернулся, погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, днем 30 августа женщина за рулем Hyundai Solaris на 5-м километре автодороги Борма – Кошки – Погрузная съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Пассажир автомашины – мужчина 1989 года рождения погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще один пассажир – мужчина 1988 года рождения и водитель доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.