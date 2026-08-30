Москва30 авгВести.В Тюменской области произошло ДТП с участием автомобиля Kia Optima и пешехода. В результате него погиб мужчина, сообщает региональное ГАИ.
Происшествие случилось на 306-м километре автодороги Тюмень – Ишим. Пешеход шел по проезжей части дороги, он был в темной одежде. Водитель легковушки не заметил его и сбил.
В результате ДТП 59-летний пешеход, житель города Ишма, скончался на месте происшествиянаписано в канале автоинспекции
В салоне автомобиля находились водитель и пассажирка, они не пострадали.
Ведется выяснение всех обстоятельств ДТП.