Ночью в Тюменской области произошло ДТП иномарки и пешехода, один погибший

В Тюменской области легковушка насмерть сбила пешехода, шедшего по дороге Ночью в Тюменской области произошло ДТП иномарки и пешехода, один погибший

Москва30 авг Вести.В Тюменской области произошло ДТП с участием автомобиля Kia Optima и пешехода. В результате него погиб мужчина, сообщает региональное ГАИ.

Происшествие случилось на 306-м километре автодороги Тюмень – Ишим. Пешеход шел по проезжей части дороги, он был в темной одежде. Водитель легковушки не заметил его и сбил.

В результате ДТП 59-летний пешеход, житель города Ишма, скончался на месте происшествия написано в канале автоинспекции

В салоне автомобиля находились водитель и пассажирка, они не пострадали.

Ведется выяснение всех обстоятельств ДТП.