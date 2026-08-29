Два человека погибли в ДТП в Череповецком округе Вологодской области

В Вологодской области иномарка врезалась в дерево, погибли двое Два человека погибли в ДТП в Череповецком округе Вологодской области

Москва29 авг Вести.Иномарка врезалась в дерево в Вологодской области, в результате погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло ночью 29 августа, в субботу, в Череповецком округе.

По предварительной информации, молодой человек 2001 г.р., управляя автомашиной Фольксваген Поло, допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и его пассажир – молодой человек 2009 г.р. погибли говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.