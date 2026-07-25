ДТП с квадроциклом привело к гибели двух человек в Самарской области

Квадроцикл въехал в дерево в Самарской области, двое погибли ДТП с квадроциклом привело к гибели двух человек в Самарской области

Москва25 июл Вести.В Самарской области квадроцикл врезался в дерево, погибли два человека. Об этом сообщает в MAX управление МВД России по региону.

По предварительным данным, днем в субботу, 25 июля, 41-летний водитель квадроцикла Stels Trophy Pro, который ехал по лесной дороге от базы отдыха "Дубрава" в сторону трассы Ягодное – Алые Паруса, не справился с управлением и въехал в дерево.

Водитель и 40-летний пассажир скончались на месте ДТП, еще один пассажир – 47-летний мужчина – с травмами доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии, организована проверка.