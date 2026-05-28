Москва28 маяВести.В Благовещенске в результате дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое человек погибли. Об этом сообщает Госавтоинспекция Амурской области.
Авария произошла 28 мая около 6.00 местного времени на улице 50 лет Октября, где автомобиль Toyota Prius врезался в дерево.
В результате ДТП водитель 1966 года рождения и его пассажир 1989 года рождения от полученных травм скончалисьговорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время проводится проверка. Выясняются точные обстоятельства аварии.