В Благовещенске автомобиль врезался в дерево, двое погибли

Двое человек погибли в Благовещенске при столкновении легковушки с деревом В Благовещенске автомобиль врезался в дерево, двое погибли

Москва28 мая Вести.В Благовещенске в результате дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое человек погибли. Об этом сообщает Госавтоинспекция Амурской области.

Авария произошла 28 мая около 6.00 местного времени на улице 50 лет Октября, где автомобиль Toyota Prius врезался в дерево.

В результате ДТП водитель 1966 года рождения и его пассажир 1989 года рождения от полученных травм скончались говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время проводится проверка. Выясняются точные обстоятельства аварии.