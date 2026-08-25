Москва25 авгВести.В городе Антраците Луганской Народной Республики столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает МВД по республике.
Дорожный инцидент произошел 24 августа. Согласно предварительной информации, девушка-водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу, ехавшему по встречной полосе.
В результате происшествия несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 22-летняя пассажирка получили телесные повреждениянаписано в сообщении МВД
Обоим пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.
Водителю мототранспорта 17 лет, он не имеет права на управление транспортом. Пассажирка была без шлема.
Проводится проверка столкновения.