Москва15 июнВести.Авария произошла в городе Холмске на улице Героев, мотоциклист без права на управление транспортным средством перевернулся на проезжей части и получил ранения, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Сахалинской области.
По предварительным данным, 21-летний водитель без права на управление не справился с управлением, мотоцикл перевернулся на проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные поврежденияотмечается в сообщении
По данному факту проводится проверка.