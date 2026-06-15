Водитель мотоцикла без права на управление пострадал в ДТП на Сахалине

Мотоциклист пострадал в ДТП на Сахалине Водитель мотоцикла без права на управление пострадал в ДТП на Сахалине

Москва15 июн Вести.Авария произошла в городе Холмске на улице Героев, мотоциклист без права на управление транспортным средством перевернулся на проезжей части и получил ранения, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Сахалинской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель без права на управление не справился с управлением, мотоцикл перевернулся на проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения отмечается в сообщении

По данному факту проводится проверка.