Москва18 июлВести.В городе Углегорске Сахалинской области в результате столкновения с иномаркой скончался водитель квадроцикла, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Сахалинской области.
Авария произошла на улице Победы. По предварительным данным, 55-летний водитель иномарки, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении квадроциклу. За рулем был 35-летний мужчина, не имеющего права управления транспортными средствами.
В результате столкновения водитель квадроцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия медиковотмечается в сообщении
По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.