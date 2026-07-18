ГАИ: на Сахалине в ДТП погиб водитель квадроцикла без права управления

Водитель квадроцикла погиб в результате ДТП на Сахалине ГАИ: на Сахалине в ДТП погиб водитель квадроцикла без права управления

Москва18 июл Вести.В городе Углегорске Сахалинской области в результате столкновения с иномаркой скончался водитель квадроцикла, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Сахалинской области.

Авария произошла на улице Победы. По предварительным данным, 55-летний водитель иномарки, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении квадроциклу. За рулем был 35-летний мужчина, не имеющего права управления транспортными средствами.

В результате столкновения водитель квадроцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия медиков отмечается в сообщении

По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.