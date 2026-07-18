Москва18 июлВести.На прибрежной полосе Охотского моря в районе села Охотское Корсаковского района произошло ДТП, в котором погибли две женщины в результате наезда на них квадроцикла, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Сахалинской области.
По предварительным данным, неустановленный водитель квадроцикла без государственного номера сбил двух женщин, находившихся на прибрежной полосе залива Мордвинова. После водитель скрылся с места ДТП.
В результате наезда две женщины в возрасте 42 и 58 лет получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до прибытия медиковотмечается в сообщении
В настоящее время полицейские устанавливают личность водителя.