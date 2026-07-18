Москва18 июлВести.В районе села Охотское Корсаковского района на прибрежной полосе залива Мордвинова произошло смертельное ДТП – водитель снегоболотохода насмерть сбил двух женщин — 42 и 58 лет. После аварии водитель скрылся, но в результате совместной работы сотрудников СК и полиции его удалось установить и задержать. Об этом сообщает Следственный комитет по Сахалинской области.
В результате совместных действий сотрудников следственного управления СК РФ по Сахалинской области и УМВД России по Сахалинской области установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФговорится в сообщении
По факту смерти женщин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается — правоохранители собирают и фиксируют доказательства.