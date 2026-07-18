Задержан водитель, сбивший двух женщин, по факту их гибели завели дело

На Сахалине задержан водитель, сбивший насмерть двух женщин Задержан водитель, сбивший двух женщин, по факту их гибели завели дело

Москва18 июл Вести.В районе села Охотское Корсаковского района на прибрежной полосе залива Мордвинова произошло смертельное ДТП – водитель снегоболотохода насмерть сбил двух женщин — 42 и 58 лет. После аварии водитель скрылся, но в результате совместной работы сотрудников СК и полиции его удалось установить и задержать. Об этом сообщает Следственный комитет по Сахалинской области.

В результате совместных действий сотрудников следственного управления СК РФ по Сахалинской области и УМВД России по Сахалинской области установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ говорится в сообщении

По факту смерти женщин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается — правоохранители собирают и фиксируют доказательства.