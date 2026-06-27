Москва27 июнВести.В Оренбурге водитель автомобиля сбил двух женщин-пешеходов и скрылся с места происшествия. Одна из пострадавших скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщило УМВД РФ по Оренбургской области на платформе MAX.
Отмечается, что авария произошла напротив дома №45 на улице Салмышской. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщин, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.
В полицию поступило сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на улице Салмышской областного центра… В результате ДТП одна женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, вторая госпитализирована в тяжелом состоянииговорится в публикации
В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя и принимают меры к его задержанию.
Все обстоятельства случившегося выясняются.