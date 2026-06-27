В Оренбурге водитель сбил двух пешеходов и скрылся, одна женщина погибла

На улице Салмышской в Оренбурге автомобиль проехал на красный и сбил двух женщин В Оренбурге водитель сбил двух пешеходов и скрылся, одна женщина погибла

Москва27 июн Вести.В Оренбурге водитель автомобиля сбил двух женщин-пешеходов и скрылся с места происшествия. Одна из пострадавших скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщило УМВД РФ по Оренбургской области на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла напротив дома №45 на улице Салмышской. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщин, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

В полицию поступило сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на улице Салмышской областного центра… В результате ДТП одна женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии говорится в публикации

В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя и принимают меры к его задержанию.

Все обстоятельства случившегося выясняются.