Москва12 июлВести.В Ленинградской области нашли тела двух погибших во время катания на сапах женщин. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.
Первое тело обнаружили еще вчера, 11 июля, теперь же ведомство сообщила о нахождении второго.
Спасатели ПСП Красная горка обнаружили тело второй женщины. Извлекли из воды, доставляют на берег для последующей передачи сотрудникам МВД Россииговорится в сообщении
По данным МЧС, женщины отправились кататься на сапах в бухту Батарейную в акватории Финского залива. Спасательные жилеты они не надели.