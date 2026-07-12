В Ленобласти нашли тела двух погибших во время катания на сапах женщин

Две женщины утонули во время катания на сапах в Ленобласти В Ленобласти нашли тела двух погибших во время катания на сапах женщин

Москва12 июл Вести.В Ленинградской области нашли тела двух погибших во время катания на сапах женщин. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.

Первое тело обнаружили еще вчера, 11 июля, теперь же ведомство сообщила о нахождении второго.

Спасатели ПСП Красная горка обнаружили тело второй женщины. Извлекли из воды, доставляют на берег для последующей передачи сотрудникам МВД России говорится в сообщении

По данным МЧС, женщины отправились кататься на сапах в бухту Батарейную в акватории Финского залива. Спасательные жилеты они не надели.