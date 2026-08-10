Москва10 авгВести.В Ставропольском крае произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля, в котором пострадал водитель мототранспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.
Столкновение двух видов транспорта произошло 9 августа на автодороге Темижбекский – Темижбекская в Новоалександровском округе. Не имеющий прав водитель мопеда не предоставил преимущество автомобилю, в связи с чем авария и произошла.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда с многочисленными травмами был доставлен в травматологическое отделение городской больницынаписано в сообщении ГАИ
Сотрудники ставропольской Госавтоинспекции ведут установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В настоящее время проводится проверка.