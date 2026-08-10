В Ставрополье 15-летний подросток получил травмы в ДТП мопеда и легковушки

Подросток без прав устроил ДТП в Ставрополье, у него многочисленные травмы В Ставрополье 15-летний подросток получил травмы в ДТП мопеда и легковушки

Москва10 авг Вести.В Ставропольском крае произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля, в котором пострадал водитель мототранспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

Столкновение двух видов транспорта произошло 9 августа на автодороге Темижбекский – Темижбекская в Новоалександровском округе. Не имеющий прав водитель мопеда не предоставил преимущество автомобилю, в связи с чем авария и произошла.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда с многочисленными травмами был доставлен в травматологическое отделение городской больницы написано в сообщении ГАИ

Сотрудники ставропольской Госавтоинспекции ведут установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В настоящее время проводится проверка.