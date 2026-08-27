Подросток получил травмы после ДТП мотоцикла с автомобилем под Иркутском

В Иркутской области автомобиль столкнулся с мотоциклом, пострадал подросток Подросток получил травмы после ДТП мотоцикла с автомобилем под Иркутском

Москва27 авг Вести.В поселке Новая Игирма Иркутской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения был травмирован мотоциклист-подросток, сообщает ГАИ региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 августа около 17 часов. Водитель Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении мотоциклу RECER RC250CK.

В результате ДТП 17-летний байкер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован написано в сообщении автоинспекции

В результате инцидента штраф на 30 000 рублей был выписан родителю несовершеннолетнего. Ему вменяется передача управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав.

Также в его отношении проводится проверка по возможному вовлечению несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность его жизни.