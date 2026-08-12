Москва12 авгВести.В городе Вольске Саратовской области произошло ДТП с участием двух мотоциклов. При столкновении пострадали оба подростка, управлявших транспортными средствами. Об этом сообщает прокуратура региона.
Происшествие случилось вечером 12 августа.
В городе Вольске произошло столкновение двух мотоциклов. В результате ДТП пострадали два подростка 2010 года рожденияговорится в публикации ведомства в MAX
Оба были госпитализированы в медицинское учреждение.
Организована проверка, ее ход и результаты контролирует прокуратура.