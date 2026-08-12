Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП двух мотоциклов в Саратовской области

В Саратовской области столкнулись мотоциклы, пострадали два подростка Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП двух мотоциклов в Саратовской области

Москва12 авг Вести.В городе Вольске Саратовской области произошло ДТП с участием двух мотоциклов. При столкновении пострадали оба подростка, управлявших транспортными средствами. Об этом сообщает прокуратура региона.

Происшествие случилось вечером 12 августа.

В городе Вольске произошло столкновение двух мотоциклов. В результате ДТП пострадали два подростка 2010 года рождения говорится в публикации ведомства в MAX

Оба были госпитализированы в медицинское учреждение.

Организована проверка, ее ход и результаты контролирует прокуратура.