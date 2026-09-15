Подозреваемого в угоне автомобиля у ветерана СВО на Урале отправили в СИЗО Свердловская полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля у ветерана СВО

Москва15 сен Вести.Сотрудники полиции города Каменск-Уральский Свердловской области задержали подозреваемого в угоне легкового автомобиля у ветерана СВО, он помещен в СИЗО, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

Задержанный – ранее судимый местный житель 2005 года рождения. В первый раз он получил условный срок за кражу.

По словам полковника Горелых, подозреваемый, узнав, что оперативники уже вышли на его след, добровольно явился в территориальный ОВД для дачи показаний.

Молодой человек по имени Данил и прежде уже не дружил с законом. Первый раз его осудили условно за кражу. Вероятно, добрый жест суда он не оценил и соответствующих выводов не сделал. А когда сообразил, чем пахнет второй привод в полицию, вместе со своей мамой пришли в дежурную часть на допрос рассказал руководитель пресс-службы, чьи слова приводит главк МВД в мессенджере MAX

По данному факту возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством. Наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемые готов принести извинения потерпевшему и возместить причиненный материальный ущерб, добавил полковник Горелых.