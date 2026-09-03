В Приамурье арестован подозреваемый в краже денег у семьи погибшего бойца СВО

До 10 лет лишения свободы грозит укравшему деньги у семьи бойца СВО из Приамурья В Приамурье арестован подозреваемый в краже денег у семьи погибшего бойца СВО

Москва3 сен Вести.В Амурской области заключен под стражу подозреваемый в краже в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов региона.

По версии следствия, в апреле 2025 года к фигуранту обратился гражданин, чей брат погиб в зоне СВО. Он выдал на его имя нотариальную доверенность. Договоренности предполагали, что помощник получит положенные государством денежные средства, вычтет из них свои расходы на оформление и передаст остаток семье погибшего. Но подозреваемый похитил всю сумму.

Судья заключил под стражу сроком на 1 месяц 21 день отмечается в сообщении

Расследование уголовного дела продолжается.