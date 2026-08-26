Хабаровчанин стал фигурантом дела, похитив с кредитки умершего отца 1 млн рублей

Хабаровчанин подозревается в хищении денег с кредитной карты умершего отца Хабаровчанин стал фигурантом дела, похитив с кредитки умершего отца 1 млн рублей

Москва26 авг Вести.Житель Хабаровска подозревается в хищении с кредитной карты умершего отца 1 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

В полицию с заявлением о краже денег с кредитки умершего клиента обратился специалист банка. Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого на борту самолета.

Он прилетел в Хабаровск из командировки. Им оказался 42-летний сын умершего отца. После смерти родственника злоумышленник взял кредитную карту, а затем неоднократно переводил деньги на различные счета написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.