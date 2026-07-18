Москва18 июл Вести.Житель Хабаровского края 25 лет передал свыше 1,4 млн рублей мошенникам, один из которых представился его бывшим учителем, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.

Молодому человеку поступил звонок от неизвестного, который сказал, что он его бывший учитель, и что одноклассники юноши вовлечены в незаконные финансовые операции. После этого в мессенджере пострадавшему стал писать "представитель правоохранительных органов", который пугал хабаровчанина наступлением уголовной ответственности за преступления, которые мужчина якобы совершил вместе с бывшими одноклассниками.

Когда молодой человек отрицал свою вину, ему предложили предоставить информацию о своих доходах и проверить финансовые средства на наличие меток. Злоумышленники выяснили общую сумму накоплений парня, включая наличные и банковские счета. Парень должен был постоянно поддерживать контакт с собеседником. После сбора данных ему сообщили, куда и как отправить деньги для проверки написали в пресс-службе

Молодой человек отправил несколько небольших сумм через СБП по номерам телефонов, а сбережения направил на указанные счета.

Спустя некоторое время после окончания разговора он пришел в себя и позвонил учителю, который рассказал, что его номер взломали.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.