В Удмуртии задержали мужчину, похищавшего выплаты у бойцов СВО Полиция Удмуртии задержала похитителя выплат бойцов СВО

Москва14 авг Вести.В Республике Удмуртии задержан местный житель, подозреваемый в хищении денежных пособий у участников СВО. Об этом сообщает МВД России.

Подозреваемым является 33-летний житель республики. Согласно версии правоохранителей, мужчина обманом убеждал своих жертв заключать контракты с Минобороны РФ. После этого он получал доступ к банковским счетам пострадавших и похищал у них выплаты.

Таким способом злоумышленник похитил средства у трех жителей Удмуртии написано в канале МВД в MAX

В связи с этим были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ – "Кража в особо крупном размере".