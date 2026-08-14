На Урале мужчине вынесен приговор за перевод денег экстремистам Жителя Екатеринбурга осудили за финансирование экстремистской организации

Москва14 авг Вести.В Свердловской области Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в финансировании экстремистской организации, сообщает в MAX пресс-служба судов региона.

По материалам следствия, мужчина оформил автоплатеж в размере 500 рублей в месяц в пользу запрещенной организации. Ранее обвиняемый уже имел судимость по статье о госизмене. С августа 2021 года он перечислял ежемесячные донаты экстремистской организации.

Автоматические списания проходили семь раз, пока в феврале 2022 года мужчина не отменил подписку, осознав последствия говорится в сообщении

Уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности было возбуждено в текущем году. Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима. Денежный эквивалент переведенных экстремистам средств в размере 3500 рублей подлежит конфискации в доход государства.

Обвиняемый не признал свою вину, хотя на предварительном следствии раскаивался в совершенном правонарушении.