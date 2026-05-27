В Архангельске нейрохирург приговорен к штрафу за финансирование экстремизма

Москва27 мая Вести.В Архангельской области суд приговорил нейрохирурга к штрафу в размере 450 тысяч рублей по делу о финансировании экстремистской организации, передает ТАСС.

По версии следствия, врач перевел 3,5 тысячи рублей "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, признан экстремистской организацией, запрещен в РФ).

Приморский районный суд Архангельской области приговорил архангельского нейрохирурга Николая Серебренникова к штрафу в 450 тыс. рублей по делу о финансировании экстремистской организации говорится в сообщении

В суде, где рассматривалось дело 50-летнего нейрохирурга, уточнили, что в августе 2021 года он оформил подписку со своего банковского счета на счет некоммерческой организации, ликвидированной в связи с осуществлением экстремистской деятельности решением суда от 9 июня того же года.