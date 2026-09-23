Житель Сахалина подозревается в краже со строящегося частного дома В Анивском районе Сахалина полицейские раскрыли кражу со строящегося объекта

Москва23 сен Вести.Полицейские установили подозреваемого в хищении имущества 48-летней жительницы Южно-Сахалинска из частного строящегося дома, им оказался 50-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что 21 июня 26 года фигурант, прогуливаясь по частному сектору, заметил строящийся дом. Проникнув в здание, он похитил пускозарядное устройство для автомобиля и детский велосипед. Все это он за 18 тысяч рублей продал случайным прохожим. И был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение говорится в сообщении

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.