Сахалинец пойдет под суд за кражу 30 тысяч рублей из найденного в ТЦ кошелька

Сахалинец ответит в суде за кражу 30 тысяч рублей Сахалинец пойдет под суд за кражу 30 тысяч рублей из найденного в ТЦ кошелька

Москва15 сен Вести.Житель села Кировское 34 лет предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Находясь в одном из торговых центров Южно-Сахалинска, мужчина увидел под скамьей кошелек.

Подняв его, фигурант убедился, что внутри имеются денежные средства в размере 30 000 рублей, которые он решил забрать себе. Похищенные денежные средства мужчина положил во внутренний карман своей куртки, после чего вышел во внутренний двор торгового центра, где выбросил кошелек в мусорный контейнер. Денежные средства мужчина потратил на личные нужды написали в ведомстве

Уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину будет рассмотрено в суде.