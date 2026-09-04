Москва4 сен Вести.В Углегорском районе Сахалинской области трое подростков 15 и 16 лет подозреваются в совершении грабежа, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего говорится в сообщении

Известно, что в июле 2026 года подростки на улице Интернациональной в пгт. Шахтерск увидели ранее незнакомого им мужчину. Распределив между собой роли, двое наблюдали за окружающей обстановкой, а третий подошел к потерпевшему и умышленно, ударил его кулаком в лицо, а потом обыскал карман куртки, похитив сотовый телефон и банковскую карту. После подростки скрылись с места происшествия.