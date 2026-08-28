В Петербурге задержали двух подростков, дважды ограбивших 17-летнего юношу В Санкт-Петербурге задержали двух подростков, дважды ограбивших 17-летнего юношу

Москва28 авг Вести.В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух подростков, 16 и 17 лет, дважды ограбивших 17-летнего юношу. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Пострадавший обратился с заявлением о грабеже в полицию 26 августа. По его словам, 20 августа у дома №27 по улице Дыбенко и 23 августа у дома №35 по Искровскому проспекту двое злоумышленников под угрозой применения насилия похитили у него мобильные телефоны и деньги.

Общий материальный ущерб составил 37 800 рублей. [Вечером] 26 августа … у дома №2 по проспекту Пятилеток … по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое подростков в возрасте 17 и 16 лет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего уголовное дело возбуждено по п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия).

Оба злоумышленника в настоящее время задержаны. Отмечается, что один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В Следственном комитете (СК) по Санкт-Петербургу добавили, что по данному делу проходят трое фигурантов, один из которых совершеннолетний. Там добавили, что всем трои предъявлены обвинения.

Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.