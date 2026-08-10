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В Петербурге Росгвардия задержала двоих мужчин, разгромивших ресторан Росгвардия задержала двоих жителей Петербурга, устроивших погром в ресторане

Москва10 авг Вести.В Кировском районе Санкт-Петербурга росгвардейцы задержали двоих мужчин, разгромивших ресторан и ограбивших работницу заведения. Об этом в MAX сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Накануне поздно ночью двое нетрезвых граждан 47 и 46 лет ворвались в завершивший свою работу ресторан на Ленинском проспекте и стали требовать от персонала якобы забытый ими днем мобильный телефон. Сотрудница ресторана пыталась объяснить, что гаджет никто не находил, а заведение уже закрыто.

Дебоширы отреагировали на это агрессивно: разбили входную дверь, ворвались в помещение, где разбили витрину, посуду и предметы интерьера говорится в сообщении

Затем хулиганы отняли у работницы ее личный мобильник и попытались скрыться.

Прибывшие по вызову два наряда Росгвардии доставили задержанных в 64 отдел полиции. Сумма причиненного ущерба устанавливается, похищенный смартфон изъят.