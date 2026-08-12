В Удмуртии двум мужчинам вменили похищение подростков за выкуп Двоих жителей Удмуртии обвинили в похищении подростков и вымогательстве

Москва12 авг Вести.В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Ижевска, которых считают причастными к похищению подростков и вымогательстве, решается вопрос об их аресте. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, вечером 9 августа двое фигурантов в возрасте 23 и 25 лет напали на двух 17-летних подростков возле жилого дома на улице Ворошилова.

Злоумышленники похитили несовершеннолетних, поместили их в принадлежащий одному из фигурантов автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Кроме того, в ходе противоправных действий злоумышленники, преследуя корыстные цели, выдвинули требование о передаче им 300 тыс. рублей, угрожая применением насилия говорится в сообщении ведомства

У несовершеннолетних таких денег не оказалось, тогда злоумышленники потребовали сообщить им о человек, у которого может быть запрашиваемая сумма. После этого они отпустили своих жертв.

Правоохранители смогли оперативно установить личности похитителей и задержать их.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело о похищении человека и вымогательстве, им предъявлено обвинение.

Следствие ходатайствует об аресте фигурантов.

В рамках расследования также проверяется причастность задержанных к совершению иных аналогичных преступлений.