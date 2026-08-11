В Чебоксарах юноша и подросток осуждены за нападение на несовершеннолетнего

В Чебоксарах двое юношей осуждены по делу о нападении на несовершеннолетнего В Чебоксарах юноша и подросток осуждены за нападение на несовершеннолетнего

Москва11 авг Вести.В Чебоксарах 16-летний и 18-летний юноши, напавшие и ограбившие ребенка, приговорены к обязательным работам и условному сроку соответственно. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Чувашской Республике.

Как установлено, 23 марта возле одного из домов по улице Чапаева двое злоумышленников с применением насилия похитили у несовершеннолетнего телефон и деньги.

[Юноши] признаны виновными … [по] п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия группой лиц по предварительному сговору). Приговором суда старшему из фигурантов назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, младшему – обязательные работы сроком на 120 часов говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что причастность фигурантов к преступлению была доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз.