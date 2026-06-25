Москва25 июнВести.В городе Каспийск в Дагестане подростки 2008 и 2009 годов рождения похитили троих местных, применили к ним физическое насилие и ограбили их. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Дагестану.
Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, принудили троих местных жителей сесть в автомобиль, после чего вывезли их на пустырьотмечается в сообщении
С использованием предмета, похожего на пистолет, подростки применили насилие к потерпевшим, забрали у них деньги и телефоны.
После жертв высадили в другом районе города.
Подозреваемые арестованы.