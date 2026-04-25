Москва25 апрВести.В Каспийске двое несовершеннолетних напали на ребенка с инвалидностью и пытались похитить его велосипед, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ по Республике Дагестан.
После совершения противоправных действий злоумышленники скрылись. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему диагностировали телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело по … ст. 161 УК РФ (грабеж)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Устанавливаются все обстоятельства, также выявляются дополнительные эпизоды преступной деятельности несовершеннолетних, осуществляется сбор и закрепление доказательств.