В Дагестане двое несовершеннолетних напали на ребенка-инвалида, возбуждено дело

В Дагестане двое несовершеннолетних напали на мальчика-инвалида, возбуждено дело В Дагестане двое несовершеннолетних напали на ребенка-инвалида, возбуждено дело

Москва25 апр Вести.В Каспийске двое несовершеннолетних напали на ребенка с инвалидностью и пытались похитить его велосипед, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ по Республике Дагестан.

После совершения противоправных действий злоумышленники скрылись. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему диагностировали телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по … ст. 161 УК РФ (грабеж) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства, также выявляются дополнительные эпизоды преступной деятельности несовершеннолетних, осуществляется сбор и закрепление доказательств.