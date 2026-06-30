Ребенка покусали в частном детском саду в Дагестане В Дагестане ребенка покусали в частном детском саду

Москва30 июн Вести.В Дагестане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нанесения травм ребенку в одном из частных детских садов Хасавюрта. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 25 июня ребенку, находившемуся под присмотром воспитателей, были причинены телесные повреждения в виде укусов в спины и локтя.

По результатам мониторинга средств массовой информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет) сказано в сообщении

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.