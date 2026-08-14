В Дагестане возбудили дело после перелома кости ребенку во время массажа

Малолетнему ребенку в Дагестане сломали бедренную кость во время массажа В Дагестане возбудили дело после перелома кости ребенку во время массажа

Москва14 авг Вести.В дагестанском городе Кизляре возбуждено уголовное дело в отношении тренера лечебной физкультуры, деятельность которого привела к травмированию малолетнего ребенка. Об этом сообщает республиканское СУ СК России.

У ребенка диагностировали перелом бедренной кости после проведенного ему массажа.

Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ говорится в сообщении СК

Согласно версии следствия, девушка не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности. Несмотря на это, она была принята на работу в реабилитационный центр.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.