Москва28 июлВести.В Магасе воспитательница детского сада применила физическое насилие к 8-летнему ребенку, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Ингушетия.
Инцидент произошел днем 20 июля в частном детском саду в поселении Кантышево. По версии следствия, 58-летняя воспитательница применила физическое насилие в отношении 8-летнего воспитанника.
В результате противоправных действий указанного лица ребенок ударился головой об стол, при этом в силу возраста и особенностей развития он находился в беспомощном состоянии и не был способен защитить себя… В отношении воспитателя … возбуждено уголовное дело по … ст. 156 УК РФговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.