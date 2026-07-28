В Магасе воспитательница детсада применила насилие к ребенку, возбуждено дело

В Магасе воспитательница детсада ударила ребенка, возбуждено дело В Магасе воспитательница детсада применила насилие к ребенку, возбуждено дело

Москва28 июл Вести.В Магасе воспитательница детского сада применила физическое насилие к 8-летнему ребенку, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Ингушетия.

Инцидент произошел днем 20 июля в частном детском саду в поселении Кантышево. По версии следствия, 58-летняя воспитательница применила физическое насилие в отношении 8-летнего воспитанника.

В результате противоправных действий указанного лица ребенок ударился головой об стол, при этом в силу возраста и особенностей развития он находился в беспомощном состоянии и не был способен защитить себя… В отношении воспитателя … возбуждено уголовное дело по … ст. 156 УК РФ говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.