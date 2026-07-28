Следователи нашли новых потерпевших по делу о похищениях в Москве

Выяснились новые эпизоды похищения девушек в Москве с целью вымогательства Следователи нашли новых потерпевших по делу о похищениях в Москве

Москва28 июл Вести.В сентябре-октябре 2024 года в Москве два жителя Подмосковья похищали девушек. Их заставляли садиться в машину, где требовали отдать деньги, оказывая психологическое давление. После этого потерпевших отпускали. Изначально следствие доказало девять случаев вымогательства — всего у девушек похитили более 750 тысяч рублей. За эти преступления мужчин приговорили к 8 и 9,5 годам лишения свободы. Сейчас выяснились новые эпизоды, сообщает Следственный комитет по городу Москве.

После освещения расследования в СМИ были установлены новые потерпевшие: по фотографиям в публикациях фигурантов опознали еще 4 девушки уточняется в сообщении

По новым выявленным случаям выяснилось, что у потерпевших похитили свыше 400 тысяч рублей.

Сейчас преступников готовят к этапированию, чтобы предъявить им обвинение по новым эпизодам. Расследование продолжается.