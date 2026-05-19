В Подмосковье задержали фигуранта "янтарного" дела о вымогательствах Бывшего полицейского задержали в Подмосковье по "янтарному" делу

Москва19 мая Вести.В Подмосковье задержали бывшего полицейского, которого с 2021 год разыскивали по "янтарному" делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка ФСИН РФ.

Сотрудники ГУФСИН России по городу Москве задержали фигуранта знаменитого "янтарного дела", который с 2021 года находился в федеральном розыске отмечается в сообщении ведомства

Преступника задержали на выезде из СНТ Горки-15 Одинцовского района. Он находился на заднем сидении автомобиля и при задержании пытался скрыться.

В 2021 году 11 бывших сотрудников полиции, вымогавших у бизнесменов взятки в виде янтаря и наличных, были приговорены московским судом к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы.