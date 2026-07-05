Москва5 июл Вести.В Москве набирает популярность новый вид мошенничества с браком – женщины ищут жен для своих сыновей, а затем выгоняют невесток из дома и забирают детей, пишет Mash.

По словам юристов, число обращений пострадавших женщин выросло почти в пять раз за последние несколько лет. Согласно схеме, мужчина имитирует романтические отношения, женится и после чего пара рожает ребенка.

Спустя некоторое время над девушкой начинают издеваться, угрожать и вынуждать ее к уходу из семьи.

Если не получается – детей прячут, не дают видеться с мамой и увозят за границу. Пока несчастная годами судится за ребенка – малыш забывает ее. Все это время его воспитывают отец и свекровь сказано в публикации

Так, супруг одной из пострадавших резко развелся с ней после рождения ребёнка и перевез его в США. Другой женщине угрожала свекровь — сначала била ее, а потом выкрала дочь.

Отмечается, что главное условие – изначально выбрать простую женщину, без денег и связей.