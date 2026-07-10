Москва10 июл Вести.В России зафиксирована новая мошенническая схема, направленная на невест: им присылают фальшивые письма об отмене регистрации брака, которые имитируют официальные уведомления портала "Госуслуги". Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Несколько подобных инцидентов уже произошло во Владивостоке. Для обмана жертв аферисты используют реальные данные о дате, времени и месте проведения будущей церемонии. В письме со статусом "Запись отменена ведомством" содержится ссылка, ведущая на фишинговый сайт.

При обращении взволнованных получательниц в ЗАГС выясняется, что бронь никто не отменял и бракосочетание состоится в запланированный день.