Полицейские получили сроки за соучастие в вымогательстве у студента МГИМО Полицейских посадили за соучастие в вымогательстве у студента МГИМО

Москва20 июл Вести.Пресненский суд Москвы вынес приговор двум оперуполномоченным и курсантам университета МВД за соучастие в "розыгрыше" с целью вымогательства у студента МГИМО. Об этом пишет MK.ru.

По версии следствия, один из студентов МГИМО хвастался связями в руководстве вуза и предлагал студентам других учебных заведений за деньги перевестись в институт. Его сокурсник решил "разыграть" студента, устроив постановочную "облаву" на даче взятки.

Для исполнения своего плана студент пригласил двух курсантов университета МВД, двоих оперуполномоченных ОМВД по району Отрадное и двоих охранников. Они должны были запугать жертву и потребовать выкуп за непривлечение к уголовной ответственности. Заказчик пообещал "артистам" 53 тысячи рублей, а рэкетирам — 10% от суммы, которую заплатит студент.

Пригласив жертву в караоке, студент передал деньги, после чего полицейские ворвались в клуб и потребовали от студента 1 миллион рублей в виде отступных. Несмотря на испуг студент понял, что из него вымогают средства, и написал брату, чтобы он сообщил об инциденте полиции.

По решению суда организатор "розыгрыша" приговорен к девяти годам колонии строгого режима, его подельники, игравшие роль силовиков – от пяти до шести лет колонии строгого режима с запретом занимать должности в правоохранительной системе на два года.