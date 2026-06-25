На Урале троих мужчин обвинили в похищении людей и вымогательстве

В Заречном троих местных жителей задержали за похищение людей и вымогательство На Урале троих мужчин обвинили в похищении людей и вымогательстве

Москва25 июн Вести.В Свердловской области трем жителям города Заречного предъявлено обвинение в похищении людей и вымогательстве. Их задержали при участии бойцов СОБР. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Следственным отделом по городу Заречный СУ СК Ф по Свердловской области троим местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой) говорится в публикации

По данным следствия, в 2025 году фигуранты похищали людей, вывозили их в безлюдные места, требовали деньги, применяя силу. Преступления выявили сотрудники Следственного комитета совместно с региональным управлением Федеральной службы безопасности.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность обвиняемых к другим преступлениям. Следствие ходатайствует об аресте фигурантов.