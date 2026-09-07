Приморец пойдет под суд за оплату покупок с помощью найденной банковской карты

Житель Приморья предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты Приморец пойдет под суд за оплату покупок с помощью найденной банковской карты

Москва7 сен Вести.Житель Спасска-Дальнего 38 лет будет осужден за кражу с банковского счета, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Мужчина нашел ранее потерянную местной жительницей банковскую карту возле магазина в Спасске-Дальнем. Он поднял карту с земли и забрал себе, в тот же день решив воспользоваться чужими денежными средствами для оплаты своих покупок.

Находясь в магазине, он произвел оплату приобретенных товаров на сумму 1 648 рублей. Продолжая свои противоправные действия, мужчина прибыл на автозаправочную станцию, где с использованием той же банковской карты оплатил приобретенное топливо на общую сумму 1 498 рублей. В результате противоправных действий потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 3 тыс. рублей написали в пресс-службе

Вину в совершении преступления фигурант признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.