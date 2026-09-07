Москва7 сенВести.Неоднократно судимый сорокалетний житель Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в грабеже, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел вечером 26 апреля. Возле продуктового киоска на Театральной улице обвиняемый познакомился с мужчиной и женщиной. В разговоре новая знакомая упомянула, что ее приятельница одолжила у нее деньги и не возвращает. Все трое отправились к потерпевшей домой.
В квартире обвиняемый стал выяснять отношения с хозяйкой. В этот момент его случайные знакомые стояли в стороне и участия в происходящем не принимали. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник забрал с тумбочки телевизор, положил его в найденную там же сумку, а из выдвижного ящика достал сотовый телефон и спрятал в карман. После этого он вместе с новоявленными приятелями покинул место преступлениянаписали в пресс-службе
Потерпевшая обратилась в полицию. После того, как личность подозреваемого была установлена, он дал признательные показания. Похищенные телевизор и телефон, которые хранились у него дома, изъяли и вернули законной владелице.
Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.