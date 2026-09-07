Житель Благовещенска престанет перед судом за грабеж Благовещенец пойдет под суд за открытую кражу телевизора и телефона

Москва7 сен Вести.Неоднократно судимый сорокалетний житель Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в грабеже, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел вечером 26 апреля. Возле продуктового киоска на Театральной улице обвиняемый познакомился с мужчиной и женщиной. В разговоре новая знакомая упомянула, что ее приятельница одолжила у нее деньги и не возвращает. Все трое отправились к потерпевшей домой.

В квартире обвиняемый стал выяснять отношения с хозяйкой. В этот момент его случайные знакомые стояли в стороне и участия в происходящем не принимали. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник забрал с тумбочки телевизор, положил его в найденную там же сумку, а из выдвижного ящика достал сотовый телефон и спрятал в карман. После этого он вместе с новоявленными приятелями покинул место преступления написали в пресс-службе

Потерпевшая обратилась в полицию. После того, как личность подозреваемого была установлена, он дал признательные показания. Похищенные телевизор и телефон, которые хранились у него дома, изъяли и вернули законной владелице.

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.