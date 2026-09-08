Житель Благовещенска пойдет под суд за попытку сбыта крупной партии героина Жителя Благовещенска осудят за попытку продажи 300 г героина

Москва8 сен Вести.Житель Благовещенска 47 лет предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой, с использованием интернета, в крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.

По данным следствия, в мае текущего года фигурант работал курьером‑закладчиком на интернет‑магазин по продаже наркотиков. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков зафиксировали его поездку в Красноярск: оттуда мужчина привез в Благовещенск около 300 граммов героина. Наркотик был расфасован по пяти пакетам и спрятан в тайнике на улице Рабочей написали в ведомстве

Схрон обнаружили и изъяли, фигуранта задержали 14 мая. Он арестован, свою вину признал частично. Дело передано в Благовещенский городской суд.