18-летнего жителя Ставрополья задержали за попытку сбыта наркотиков В Ставрополье 18-летний юноша задержан за попытку сбыта партии наркотиков

Москва8 сен Вести.Следственный отдел по городу Невинномысск СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Андроповского округа. Как сообщает региональное ведомство в MAX, его подозревают в совершении преступления по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

По данным следствия, в июне фигурант должен был сбыть на территории Невинномысска наркотическое средство, разложив его по закладкам.

Преступные действия подозреваемого не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками полиции говорится в сообщении

Продолжаются следственные и процессуальные действия.