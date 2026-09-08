Москва8 сенВести.Следственный отдел по городу Невинномысск СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Андроповского округа. Как сообщает региональное ведомство в MAX, его подозревают в совершении преступления по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.
По данным следствия, в июне фигурант должен был сбыть на территории Невинномысска наркотическое средство, разложив его по закладкам.
Преступные действия подозреваемого не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками полицииговорится в сообщении
Продолжаются следственные и процессуальные действия.