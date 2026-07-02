Житель Владивостока предстанет перед судом за попытку сбыть 120 г эфедтрона

Жителя Владивостока осудят за покушение на сбыт наркотиков Житель Владивостока предстанет перед судом за попытку сбыть 120 г эфедтрона

Москва2 июл Вести.Во Владивостоке перед судом предстанет 22-летний местный житель по делу о покушении на сбыт наркотиков. Мужчина пытался реализовать 120 г эфедрона, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в мае 2026 года обвиняемый пытался сбыть через тайниковые закладки свыше 100 свертков с эфедроном общей массой более 120 г. Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции на маршруте следования на улице Луговой во Владивостоке. В ходе личного досмотра наркотическое средство изъято из незаконного оборота отметили в пресс-службе

Фигурант был арестован. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Владивостока. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.