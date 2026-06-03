Житель Владивостока получил 10 лет за попытку сбыта 24 г мефедрона

Житель Владивостока осужден на 10 лет за наркоторговлю Житель Владивостока получил 10 лет за попытку сбыта 24 г мефедрона

Москва3 июн Вести.Житель Владивостока 1991 года рождения получил 10 лет колонии строгого режима за попытку сбыть более 24 г мефедрона, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

… в марте 2024 года осужденный … пытался сбыть через тайниковые закладки 11 свертков с мефедроном общей массой более 24 г, однако преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции на маршруте следования на улице Луговой во Владивостоке отметили в пресс-службе

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.