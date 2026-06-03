Москва3 июнВести.Житель Владивостока 1991 года рождения получил 10 лет колонии строгого режима за попытку сбыть более 24 г мефедрона, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
… в марте 2024 года осужденный … пытался сбыть через тайниковые закладки 11 свертков с мефедроном общей массой более 24 г, однако преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции на маршруте следования на улице Луговой во Владивостокеотметили в пресс-службе
Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.